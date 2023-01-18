Україні потрібно готувати контракти на імпорт газу, - експерти

"Таким чином "Нафтогаз України" слід укладати контракти на імпорт блакитного палива вже у першому кварталі 2023 року. Крім того, бажано, щоб ці контракти були середньостроковими та передбачали постачання у IV кварталі поточного року", - вважає провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський.

У НАК "Нафтогаз України" на запит РБК-Україна поки що не прокоментували плани закупівлі газу. Але він зараз відбирається зі сховищ, а внутрішній видобуток падає. За рік вона скоротилася загалом на 6% - з 19,8 до 18,5 млрд кубометрів. Крім того, витрата газу збільшилася через те, що вона активніше використовується через пошкодження об'єктів гідроенергетики, ТЕС та ТЕЦ - вугілля при генерації замінюється на газ.

Директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський упевнений, що необхідно якнайшвидше готувати підписання довгострокових контрактів на закупівлю газу. Причому ці контракти мають бути пов'язані з механізмом спільної закупівлі газу Євросоюзом, застосовувати який було вирішено торік восени.

ЄС має намір у 2023 році за загальними контрактами закупити до 15% запасів або близько 13,5 млрд кубометрів. "Треба готувати довгостроковий контракт, можливо, на загальній платформі з ЄС. Але, на мою думку, спільно вони (ЄС – ред.) ще не почали закуповувати", - зазначив Уніговський.

Водночас директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що довгострокові контракти поки що навряд чи укладатимуться, оскільки ситуація дуже невизначена, а от середньострокові цілком можливі. За його словами, переговори про закупівлю газу вже ведуться, але інформація про їхній процес та результати, якщо він уже є, поки не розголошуються з міркувань безпеки.

На думку Рябцева, ймовірно, що цього року газ закуповуватимуть як і раніше на біржах за спотовими цінами. Але для оплати імпорту НАК потрібні кошти, яких поки що немає. "І я думаю, що частина імпорту піде за кредитні кошти чи як товарний кредит. Але це не найкращий варіант, звісно", - зазначив експерт.