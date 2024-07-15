Україні потрібно 25 Patriot, щоб повністю закрити небо України, - Зеленський

Україна потребує систем Patriot

Зенітно-ракетний комплекс Patriot, який славиться своєю потужністю, стане ключовим доповненням до української системи протиповітряної оборони. Цей комплекс здатний збивати балістичні та крилаті ракети, а також літаки, забезпечуючи надійний захист міст та критичної інфраструктури.

Важливим кроком стало рішення Вищої ради оборони Румунії від 20 червня про передачу Україні однієї системи Patriot.

Додатково, Нідерланди також планують надати Україні ще одну систему Patriot. Про це оголосила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен.

Днями в Україну прибула третя система Patriot від Німеччини.

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