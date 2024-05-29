Україні потрібні винищувачі Gripen від Швеції, - посол

Плахотнюк нагадав, що президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Швецію минулого року ясно дав зрозуміти, що Україна дуже зацікавлена у постачанні Gripen.

"Нам потрібні Gripen, нам потрібні боєприпаси, нам потрібні системи ППО. Нам потрібне все, щоб захистити життя українців", - зазначив посол.

Він також додав, що це "питання виживання людей".