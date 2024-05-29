Украине нужны истребители Gripen от Швеции, - посол

Украина нуждается в поставках истребителей Gripen, которые может предоставить Швеция.
Об этом заявил посол Украины в Швеции Андрей Плахотнюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Svenska Dagbladet.
Плахотнюк напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Швецию в прошлом году ясно дал понять, что Украина очень заинтересована в поставках Gripen.
"Нам нужны Gripen, нам нужны боеприпасы, нам нужны системы ПВО. Нам нужно все, чтобы защитить жизни украинцев", - отметил посол.
Он также добавил, что это "вопрос выживания людей".
Напомним, в прошлом году Швеция разрешила обучать украинских пилотов на многоцелевых истребителях Gripen.
При этом в конце февраля парламент Швеции поддержал поставку самолетов в Украину.
Но вчера, 28 мая, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страны Запада попросили Стокгольм "подождать" с передачей Gripen, поскольку сейчас основное внимание уделяется введению в эксплуатацию истребителей F-16 в Украине.
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