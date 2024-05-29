Украине нужны истребители Gripen от Швеции, - посол

Плахотнюк напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Швецию в прошлом году ясно дал понять, что Украина очень заинтересована в поставках Gripen.

"Нам нужны Gripen, нам нужны боеприпасы, нам нужны системы ПВО. Нам нужно все, чтобы защитить жизни украинцев", - отметил посол.

Он также добавил, что это "вопрос выживания людей".