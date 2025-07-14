Україні потрібні технології проти дронів та оптоволокні та КАБів, - Федоров
Україна потребує технічних рішень, як боротися проти російських дронів на оптоволокні та КАБів. Якщо не знайти відповідь, на окремих ділянках фронту ЗСУ можуть отримувати сильні удари.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"У нас є чіткий фокус, не може бути успіху та прориву одночасно в усіх технологіях. Останній рік ми були сфокусовані на перехоплювачах "Шахедів" і тут є результат. Зараз, можливо, будемо фокусуватися на тактичному рівні і знайдемо геймчейнджери", - відзначив Федоров.
Він додав, що проєкти, які стосуються протидії дронам на оптоволокні та КАБам, наразі є пріоритетними. Але в фокусі уваги, за словами віцепрем’єра, був і є пошук рішень щодо протидії російським "Шахедам".
"У Росії такої проблеми немає, у них багато ракет, є засоби ППО. На тактичному рівні ми завжди були сильними, тому росіяни хочуть хакнути наш тактичний рівень. Вони першими дійшли до рішення щодо дронів на оптоволокні, тут вони досягли більшого масштабу", - визнав Федоров.
Разом з тим, на його думку, не варто говорити про український аналог "Шахеду", оскільки питання не в тому, що наші далекобійні БПЛА гірші за російські.
"У Росії більше засобів ППО, вони можуть літаками та гелікоптерами збивати наші дрони. Наше ППО не дістає до їхніх гелікоптерів, а їхнє дістає до наших, щоб їх збивати. По-друге, у них є велика кількість ракет ППО і вони можуть збивати наші аналоги "Шахедів". В цьому плані для нас це відчутно", - пояснив Федоров.
Нова тактика Росії
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, Росія застосовує специфічну тактику терору, завдаючи ударів концентровано по місту чи регіону. Наповнення таких ударів вони намагаються тримати на рівні близько 300 "Шахедів.
Як повідомило CNN, Росія змінила тактику повітряних ударів по Києву. Зокрема, 9 та 10 липня дрони летіли з різних напрямків, деякі спочатку обходили Київ, потім різко змінювали курс прямо на місто.
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