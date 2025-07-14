Україні потрібні технології проти дронів та оптоволокні та КАБів, - Федоров

Україна потребує технічних рішень, як боротися проти російських дронів на оптоволокні та КАБів. Якщо не знайти відповідь, на окремих ділянках фронту ЗСУ можуть отримувати сильні удари.

"У нас є чіткий фокус, не може бути успіху та прориву одночасно в усіх технологіях. Останній рік ми були сфокусовані на перехоплювачах "Шахедів" і тут є результат. Зараз, можливо, будемо фокусуватися на тактичному рівні і знайдемо геймчейнджери", - відзначив Федоров.

Він додав, що проєкти, які стосуються протидії дронам на оптоволокні та КАБам, наразі є пріоритетними. Але в фокусі уваги, за словами віцепрем’єра, був і є пошук рішень щодо протидії російським "Шахедам".

"У Росії такої проблеми немає, у них багато ракет, є засоби ППО. На тактичному рівні ми завжди були сильними, тому росіяни хочуть хакнути наш тактичний рівень. Вони першими дійшли до рішення щодо дронів на оптоволокні, тут вони досягли більшого масштабу", - визнав Федоров.

Разом з тим, на його думку, не варто говорити про український аналог "Шахеду", оскільки питання не в тому, що наші далекобійні БПЛА гірші за російські.

"У Росії більше засобів ППО, вони можуть літаками та гелікоптерами збивати наші дрони. Наше ППО не дістає до їхніх гелікоптерів, а їхнє дістає до наших, щоб їх збивати. По-друге, у них є велика кількість ракет ППО і вони можуть збивати наші аналоги "Шахедів". В цьому плані для нас це відчутно", - пояснив Федоров.