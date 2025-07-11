Росія змінила тактику повітряних ударів по Києву, - CNN

Сотні російських дронів атакували Київ у ніч на 10 липня. Це друга ніч поспіль, коли Росія застосовує нову тактику під час масованого нальоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Масштаб атаки та оборона столиці

Росія запустила 400 дронів і 18 ракет, включно з вісьмома балістичними і шістьма крилатими. Дрони летіли з різних напрямків, деякі спочатку обходили Київ, потім різко змінювали курс прямо на місто.

Такий метод поставив ППО у скрутне становище, проте українські сили заявили про знищення або виведення з ладу 382 з 415 повітряних цілей, включно з усіма ракетами. Це вражаючий результат за дефіциту систем ППО в Україні.

Ескалація і відповідь влади

Росія 9 липня провела найбільшу з початку повномасштабного вторгнення атаку - 728 дронів і 13 ракет. Президент Володимир Зеленський назвав це "очевидним нарощуванням терору" і попросив підтримки союзників.

Він заявив, що має намір обговорювати з партнерами фінансування систем-перехоплювачів і ППО. На тлі жорстоких атак союзна допомога стає критично важливою.

Руйнування інфраструктури

Військове міністерство РФ стверджує, що нібито атакувало військові об'єкти та інфраструктуру. Однак у Києві постраждали будинки, автомобілі, склади, офіси та медичні заклади.

За словами мера Віталія Кличка, майже повністю зруйнована одна з клінік.

Переговори та постачання зброї

Спроби укласти перемир'я фактично застопорилися. США та адміністрація Дональда Трампа висловили занепокоєння атаками, що тривають, і пообіцяли посилити оборонну допомогу.

На конференції з відновлення України Зеленський повідомив про позитивні політичні сигнали від США щодо відновлення поставок. За його словами, обговорюються системи Patriot і фінансова підтримка.

Президент України зазначає: "Ми узгодили все, працюємо на рівні команд, щоб допомога прийшла вчасно". Однак мирний процес починає здаватися дедалі більш далекою перспективою.