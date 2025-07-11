ua en ru
Пт, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росія змінила тактику повітряних ударів по Києву, - CNN

Україна, П'ятниця 11 липня 2025 08:58
UA EN RU
Росія змінила тактику повітряних ударів по Києву, - CNN Фото: Росія застосовує нову тактику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Сотні російських дронів атакували Київ у ніч на 10 липня. Це друга ніч поспіль, коли Росія застосовує нову тактику під час масованого нальоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Масштаб атаки та оборона столиці

Росія запустила 400 дронів і 18 ракет, включно з вісьмома балістичними і шістьма крилатими. Дрони летіли з різних напрямків, деякі спочатку обходили Київ, потім різко змінювали курс прямо на місто.

Такий метод поставив ППО у скрутне становище, проте українські сили заявили про знищення або виведення з ладу 382 з 415 повітряних цілей, включно з усіма ракетами. Це вражаючий результат за дефіциту систем ППО в Україні.

Ескалація і відповідь влади

Росія 9 липня провела найбільшу з початку повномасштабного вторгнення атаку - 728 дронів і 13 ракет. Президент Володимир Зеленський назвав це "очевидним нарощуванням терору" і попросив підтримки союзників.

Він заявив, що має намір обговорювати з партнерами фінансування систем-перехоплювачів і ППО. На тлі жорстоких атак союзна допомога стає критично важливою.

Руйнування інфраструктури

Військове міністерство РФ стверджує, що нібито атакувало військові об'єкти та інфраструктуру. Однак у Києві постраждали будинки, автомобілі, склади, офіси та медичні заклади.

За словами мера Віталія Кличка, майже повністю зруйнована одна з клінік.

Переговори та постачання зброї

Спроби укласти перемир'я фактично застопорилися. США та адміністрація Дональда Трампа висловили занепокоєння атаками, що тривають, і пообіцяли посилити оборонну допомогу.

На конференції з відновлення України Зеленський повідомив про позитивні політичні сигнали від США щодо відновлення поставок. За його словами, обговорюються системи Patriot і фінансова підтримка.

Президент України зазначає: "Ми узгодили все, працюємо на рівні команд, щоб допомога прийшла вчасно". Однак мирний процес починає здаватися дедалі більш далекою перспективою.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді попередив, що росіяни незабаром зможуть запускати по тисячі "Шахедів" на добу.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія дійсно планує запускати тисячу ударних безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони Війна в Україні
Новини
Трамп погодився передавати Україні зброю: хто за неї заплатить
Трамп погодився передавати Україні зброю: хто за неї заплатить
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом