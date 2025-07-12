Росія застосовує тактику "шахедного" терору: Зеленський пояснив, як це працює

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звернення президента Українського президента Володимира Зеленського.

За словами президента, протягом дня тривали роботи в різних регіонах України. Від Харкова до Львова.

"Росіяни продовжують застосовувати цю їхню специфічну тактику терору проти нашої держави, завдаючи ударів концентровано по тому чи іншому місту, по тому чи іншому нашому регіону. Наповнення таких ударів вони намагаються тримати на рівні близько 300 "Шахедів", - пояснив президент.

Він нагадав, що у ніч на суботу було 339 "Шахедів" та зазначив, що чим ближче до вечора - знову починає ширитись повітряна тривога.

"Знову "Шахеди" в небі. Значну частину наші воїни збивають. Але, на жаль, не всі. Крім того, російська армія продовжує використовувати також сотні спеціальних дронів - імітаторів "Шахедів" у кожному своєму ударі", - зауважив він.

За словами Зеленського, завдання цих дронів - перевантажити протиповітряну оборону та ускладнити збиття "Шахедів".

"Це їхній свідомий і підлий терор", - підсумував глава України.