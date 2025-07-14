Украине нужны технологии против дронов и оптоволокне и КАБов, - Федоров

Украина нуждается в технических решениях, как бороться против российских дронов на оптоволокне и КАБов. Если не найти ответ, на отдельных участках фронта ВСУ могут получать сильные удары.

"У нас есть четкий фокус, не может быть успеха и прорыва одновременно во всех технологиях. Последний год мы были сфокусированы на перехватчиках "Шахедов" и здесь есть результат. Сейчас, возможно, будем фокусироваться на тактическом уровне и найдем геймчейнджеры", - отметил Федоров.

Он добавил, что проекты, касающиеся противодействия дронам на оптоволокне и КАБам, пока являются приоритетными. Но в фокусе внимания, по словам вице-премьера, был и есть поиск решений по противодействию российским "Шахедам".

"У России такой проблемы нет, у них много ракет, есть средства ПВО. На тактическом уровне мы всегда были сильными, поэтому россияне хотят хакнуть наш тактический уровень. Они первыми дошли до решения по дронам на оптоволокне, здесь они достигли большего масштаба", - признал Федоров.

Вместе с тем, по его мнению, не стоит говорить об украинском аналоге "Шахеда", поскольку вопрос не в том, что наши дальнобойные БПЛА хуже российских.

"У России больше средств ПВО, они могут самолетами и вертолетами сбивать наши дроны. Наше ПВО не достает до их вертолетов, а их достает до наших, чтобы их сбивать. Во-вторых, у них есть большое количество ракет ПВО и они могут сбивать наши аналоги "Шахедов". В этом плане для нас это ощутимо", - пояснил Федоров.