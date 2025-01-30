ua en ru
Чт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україні потрібні дешева енергія, і забезпечити її може лише додаткова атомна генерація, - експерт

Четвер 30 січня 2025 10:53
UA EN RU
Україні потрібні дешева енергія, і забезпечити її може лише додаткова атомна генерація, - експерт Фото: Україні потрібні дешева енергія, і забезпечити її може лише додаткова атомна генерація (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Для стабільного енергозабезпечення України необхідно розвивати додаткову атомну генерацію, оскільки вона є найдешевшим джерелом електроенергії.

Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Censor.net.

За його словами, нещодавнє приєднання понад 830 МВт нових потужностей, переважно газової генерації, не вирішує проблему, оскільки така електроенергія залишається дорогою та залежною від коливань цін на газ.

"Очевидно, що уряду потрібно дивитися, наскільки ми можемо і в які строки збільшити виробництво з дешевших джерел - атомної генерації і гідроелектроенергії. Саме їхній обсяг і вартість електроенергії будуть визначальними, наскільки матимемо сприятливі умови для повоєнного відновлення економіки", - зазначив експерт.

Кушнірук наголошує на необхідності інвестування в атомну та гідроенергетику, зокрема добудову 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС, а також завершення Ташлицької та Дністровської ГАЕС. На його думку, саме ці проєкти можуть забезпечити Україні доступну та стабільну електроенергію в майбутньому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
За добу росіяни втратили 1270 солдатів й багато техніки, - Генштаб
За добу росіяни втратили 1270 солдатів й багато техніки, - Генштаб
DAILY
Президент ПАРЄ Теодорос Русопулос: Трамп може привести нас до рішення щодо миру в Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Президент ПАРЄ Теодорос Русопулос: Трамп може привести нас до рішення щодо миру в Україні