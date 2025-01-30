Україні потрібні дешева енергія, і забезпечити її може лише додаткова атомна генерація, - експерт

Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Censor.net .

За його словами, нещодавнє приєднання понад 830 МВт нових потужностей, переважно газової генерації, не вирішує проблему, оскільки така електроенергія залишається дорогою та залежною від коливань цін на газ.

"Очевидно, що уряду потрібно дивитися, наскільки ми можемо і в які строки збільшити виробництво з дешевших джерел - атомної генерації і гідроелектроенергії. Саме їхній обсяг і вартість електроенергії будуть визначальними, наскільки матимемо сприятливі умови для повоєнного відновлення економіки", - зазначив експерт.

Кушнірук наголошує на необхідності інвестування в атомну та гідроенергетику, зокрема добудову 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС, а також завершення Ташлицької та Дністровської ГАЕС. На його думку, саме ці проєкти можуть забезпечити Україні доступну та стабільну електроенергію в майбутньому.