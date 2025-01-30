Украине нужна дешевая энергия, и обеспечить ее может только дополнительная атомная генерация, - эксперт

Об этом заявил экономический эксперт Борис Кушнирук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Censor.net .

По его словам, недавнее присоединение более 830 МВт новых мощностей, преимущественно газовой генерации, не решает проблему, поскольку такая электроэнергия остается дорогой и зависимой от колебаний цен на газ.

"Очевидно, что правительству нужно смотреть, насколько мы можем и в какие сроки увеличить производство из более дешевых источников - атомной генерации и гидроэлектроэнергии. Именно их объем и стоимость электроэнергии будут определяющими, насколько будем иметь благоприятные условия для послевоенного восстановления экономики", - отметил эксперт.

Кушнирук отмечает необходимость инвестирования в атомную и гидроэнергетику, в частности достройку 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС, а также завершение Ташлыкской и Днестровской ГАЭС. По его мнению, именно эти проекты могут обеспечить Украине доступную и стабильную электроэнергию в будущем.