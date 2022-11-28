Україні потрібна сучасна ПРО. Рада готує заяву щодо енергетичного тероризму РФ

Верховна рада готує звернення із закликом надати Україні ефективні засоби для боротьби з російськими ракетами. Відповідний документ вже внесли у парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови №8230.

Парламентарі готують заяву щодо енергетичного тероризму Росії, яка за останні півтора місяця завдала декілька масованих атак по інфраструктурі України.

Звернення буде направлено до ООН, парламентів і урядів її держав-членів, ЄС, Рада Європи, інших міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей.

Рада хоче закликати союзників та партнерів України прискорити надання сучасних систем ПРО, обладнання для відновлення безперебійного енергопостачання лікарень, шкіл та житлових будинків, які знеструмлені внаслідок енергетичного тероризму РФ.

Крім того, парламент має намір закликати держави засудити дії Росії та визнати їх геноцидом українського народу, а саму РФ визнати державою-спонсором тероризму.