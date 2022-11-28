Украине нужна современная ПРО. Рада готовит заявление по энергетическому терроризму РФ
Верховная рада готовит обращение с призывом предоставить Украине эффективные средства для борьбы с российскими ракетами. Соответствующий документ уже был внесен в парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №8230.
Парламентарии готовят заявление по энергетическому терроризму России, которая за последние полтора месяца нанесло несколько массированных атак по инфраструктуре Украины.
Обращение будет направлено в ООН, парламенты и правительства ее государств-членов, ЕС, Совет Европы, другие международные организации и межпарламентские ассамблеи.
Рада хочет призвать союзников и партнеров Украины ускорить предоставление современных систем ПРО, оборудования для возобновления бесперебойного энергоснабжения больниц, школ и жилых домов, обесточенных в результате энергетического терроризма РФ.
Кроме того, парламент намерен призвать страны осудить действия России и признать их геноцидом украинского народа, а саму РФ признать государством-спонсором терроризма.
Напомним, что парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал.
Кроме того, в Европейском парламенте согласовали текст резолюции о признании России спонсором терроризма.
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