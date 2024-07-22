Україні потрібна нова хвиля будівництва зеленої енергетики, – Герус

"Декілька років тому у нас зелена енергетика бурхливо розвивалася. Було величезне будівництво різних обʼєктів. Зараз немає стимулів таких, як зелений тариф. Зараз ми шукаємо (нові – ред.) механізми. Нам потрібна нова хвиля розвитку", - сказав Герус під час засідання комітету.

Він зазначив, що нова хвиля розвитку без дії зеленого тарифу потребує додаткових кроків від держави для стимулювання будівництва нових енергетичних потужностей.

За його словами, зараз напрацьовуються законопроєкти, які мають надати додаткові можливості для інвесторів. Зокрема, щодо попереднього бронювання потужностей (технічних умов) для будівництва нової зеленої генерації.

Окрім того, Герус розповів, що цього року мають запрацювати перші зелені аукціони на залучення інвестицій в сектор відновлюваної енергетики.

"Сподіваюсь, що до в цьому році вони таки будуть", - сказав Герус.

Як повідомлялося, на думку ЄБРР, запланований старт "зелених аукціонів" на залучення нових інвестицій в напрямок зеленої енергетики в Україні може мати сумнівну ефективність в умовах наявності значних боргів ДП "Гарантований покупець" за вироблену в Україні електроенергію з відновлюваних джерел.

Борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у станції з ВДЕ складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК "Укренерго".

В Українській вітроенергетичній асоціації вважають, що Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку. Водночас, поки триває війна, країна може побудувати 4-5 ГВт потужності вітроенергетики, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва.