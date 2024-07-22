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Украине нужна новая волна строительства зеленой энергетики, – Герус

Фото: Украине нужна новая волна строительства зеленой энергетики (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украина нуждается в новой волне стремительного строительства мощностей возобновляемой энергетики, как это происходило несколько лет назад.

Об этом заявил глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Верховной Рады Андрей Герус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"Несколько лет назад у нас зеленая энергетика бурно развивалась. Было огромное строительство различных объектов. Сейчас нет таких стимулов, как зеленый тариф. Сейчас мы ищем (новые – ред.) механизмы. Нам нужна новая волна развития", - сказал Герус во время заседания. Комитета.

Он отметил, что новая волна развития без действия зеленого тарифа нуждается в дополнительных шагах от государства для стимулирования строительства новых энергетических мощностей.

По его словам, сейчас нарабатываются законопроекты, которые должны предоставить дополнительные возможности для инвесторов. В частности, по предварительному бронированию мощностей (технических условий) для строительства нового зеленого поколения.

Герус рассказал, что в этом году должны заработать первые зеленые аукционы на привлечение инвестиций в сектор возобновляемой энергетики.

"Надеюсь, что до этого года они таки будут", - сказал Герус.

Как сообщалось, по мнению ЕБРР, планируемый старт "зеленых аукционов" на привлечение новых инвестиций в направление зеленой энергетики в Украине может иметь сомнительную эффективность в условиях наличия значительных долгов ГП "Гарантированный покупатель" за произведенную в Украине электроэнергию из возобновляемых источников.
Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции по ВИЭ составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго".

В Украинской ветроэнергетической ассоциации считают, что Украина нуждается в строительстве не менее 1 ГВт ВЭС каждый год. В то же время, пока идет война, страна может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.

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