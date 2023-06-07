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Україні потрібен закон, який врегулює націоналізацію російських підприємств, - економіст

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Середа 07 червня 2023 20:48
Україні потрібен закон, який врегулює націоналізацію російських підприємств, - економіст Фото: Україні потрібен закон, який врегулює націоналізацію російських підприємств (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Після заборони НБУ на валютообмінні операції з російським та білоруським рублем, на рахунках українських підприємств виявилися заблокованими мільйони доларів. Їх можна повернути в економіку, якщо влада ухвалить необхідні законопроекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету економістів України Андрія Новака.

"Щоб дати можливість обміняти російські рублі, треба не просто постанова НБУ. Краще ухвалити спеціальний закон українському парламенту, який напевно доцільно, щоб спільно розробляли і Кабінет міністрів, і Національний банк. Закон, який буде врегульовувати будь-які операції, пов’язані з країнами-агресорами. Такий закон врегулює взагалі цей напрямок і цю проблематику", - впевнений він.

Водночас він зауважив: владі працювати потрібно також над тим, щоб розблокувати роботу спільних підприємств, а для цього необхідно розробити механізми націоналізації.

"Для того, щоб розблокувати роботу підприємств, у яких є частка російського капіталу, та російських активів, потрібен єдиний механізм націоналізації російських активів українською державою з подальшим продажем їх на відкритому ринку, через відкриті аукціони. Іншого механізму немає. Націоналізацію російських активів можна проводити як частину репарацій, контрибуцій за завдані прямі матеріальні збитки війною, російською агресією. Це буде цілком логічно і буде сприйнято всім цивілізованим світом. Тому через механізм націоналізації можна розблокувати роботу цих підприємств, які через санкції не можуть повноцінно працювати", - резюмував Новак.

Раніше президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов також заявив, що Нацбанку варто дозволити підприємствам обміняти рублі, які "зависли" на рахунках українських підприємств, адже бізнесу зараз як ніколи потрібні обігові кошти.

Як відомо, 24 лютого минулого року вийшла постанова НБУ №18, якою забороняється здійснювати будь-які валютні операції з використанням російського та білоруського рублів. Через це на рахунках понад 200 українських підприємств виявилися заблокованими понад $50 млн.

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