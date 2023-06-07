Украине нужен закон, урегулирующий национализацию российских предприятий, - экономист

После запрета НБУ на валютообменные операции с российским и белорусским рублем, на счетах украинских предприятий оказались заблокированы миллионы долларов. Их можно вернуть в экономику, если власти примут необходимые законопроекты.

"Чтобы дать возможность обменять российские рубли, нужно не просто постановление НБУ. Лучше принять специальный закон украинскому парламенту, который наверняка целесообразно, чтобы совместно разрабатывали и Кабинет министров, и Национальный банк. Закон, который будет регулировать любые операции, связанные со странами-агрессорами. Такой закон урегулирует вообще это направление и эту проблематику", - убужден он.

В то же время он отметил: власти работать нужно также над тем, чтобы разблокировать работу совместных предприятий, а для этого необходимо разработать механизмы национализации.

"Для того чтобы разблокировать работу предприятий, у которых есть доля российского капитала, и российских активов, нужен единый механизм национализации российских активов украинским государством с последующей продажей их на открытом рынке, через открытые аукционы. Другого механизма нет. Национализацию российских активов можно проводить как часть репараций, контрибуций за нанесенный прямой материальный ущерб войной, российской агрессией. Это будет вполне логично и будет воспринято всем цивилизованным миром. Поэтому через механизм национализации можно разблокировать работу этих предприятий, которые из-за санкций не могут полноценно работать", - резюмировал Новак.

Ранее президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов также заявил, что Нацбанку следует разрешить предприятиям обменять рубли, "зависшие" на счетах украинских предприятий, ведь бизнесу сейчас как никогда нужны оборотные средства.

Как известно, 24 февраля прошлого года вышло постановление НБУ №18, которым запрещается совершать какие-либо валютные операции с использованием российского и белорусского рублей. Из-за этого на счетах более 200 украинских предприятий оказались заблокированы более $50 млн.