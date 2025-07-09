Україні потрібен професійний уряд, який працюватиме на досягнення конкретних цілей, - Палатний

"Зараз йдуть інтенсивні розмови про зміну Кабміну. Міняти уряд треба. Але не заради рейтингів. А заради результату. Потрібні системні зміни. Потрібний уряд національної згуртованості, який обʼєднує всі зусилля, в тому числі і місцевого самоврядування. Поки в нас тотальний тиск на політичних опонентів та місцеве самоврядування, централізація рішень, ручне управління і нульова стратегія, то пересаджування одних й тих самих людей з посади на посаду нічого не змінить", - заявив Артур Палатний.

Він зазначив, що нинішній уряд вже понад 5 років працює без затвердженої програми, без чітких критеріїв оцінки та без планів, які можна було б перевірити. Такі підходи мають бути змінені, наголосив голова ЦВК партії УДАР.

У Кабміні мають працювати професіонали, а не "зручні". Призначення мають ґрунтуватися не на особистій вірності, а на здатності витягувати країну. Не на піарі, а на професійному досвіді. Не на кулуарних домовленостях, а на публічних цілях, упевнений Палатний.

"Коли за "перезавантаженням» немає професійних критеріїв, стратегічних цілей і відповідальності - це не оновлення, а суцільна імітація. Дуже дорого країні обходяться ці імітації. УДАР завжди виступав за сильне місцеве самоврядування, за прозорість рішень, за відповідальність і професіоналізм. І зараз ми це повторюємо особливо голосно. Бо в цей час, в час війни і викликів - саме якість рішень визначає, чи переможемо ми", - резюмував Артур Палатний.