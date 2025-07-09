Украине нужно профессиональное правительство, которое будет работать на достижение конкретных целей, - Палатный

"Сейчас идут интенсивные разговоры о смене Кабмина. Менять правительство надо. Но не ради рейтингов. А ради результата. Нужны системные изменения. Нужно правительство национальной сплоченности, которое объединяет все усилия, в том числе и местного самоуправления. Пока у нас тотальное давление на политических оппонентов и местное самоуправление, централизация решений, ручное управление и нулевая стратегия, то пересаживание одних и тех же людей с должности на должность ничего не изменит", - заявил Артур Палатный.

Он отметил, что нынешнее правительство уже более 5 лет работает без утвержденной программы, без четких критериев оценки и без планов, которые можно было бы проверить. Такие подходы должны быть изменены, отметил председатель ЦИК партии УДАР.

В Кабмине должны работать профессионалы, а не "удобные". Назначение должны основываться не на личной верности, а на способности вытягивать страну. Не на пиаре, а на профессиональном опыте. Не на кулуарных договоренностях, а на публичных целях, уверен Палатный.

"Когда за "перезагрузкой" нет профессиональных критериев, стратегических целей и ответственности - это не обновление, а сплошная имитация. Очень дорого стране обходятся эти имитации. УДАР всегда выступал за сильное местное самоуправление, за прозрачность решений, за ответственность и профессионализм. И сейчас мы это повторяем особенно громко. Потому что в это время, во время войны и вызовов - именно качество решений определяет, победим ли мы", - резюмировал Артур Палатный.