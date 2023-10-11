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В Україні потеплішає, місцями пройдуть дощі. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: В Україні потеплішає, місцями пройдуть дощі. Синоптик дала прогноз на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 12 жовтня, на заході України стовпчики термометрів досягатимуть до +25 градусів. Місцями в країні очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко.

За словами Діденко, загалом в Україні очікується від +15 до +20 градусів. Повітря прогріється й у східних областях, втім температура там буде дещо нижчою - від +12 до +15 градусів. 

"Сонце завтра можна побачити у південній частині та на сході, а ось захід, північ та значною мірою центральні області прикриють хмари. З цих хмар - атмосферний фронт - пройдуть місцями невеликі дощі в західних та північних областях", - пише синоптик. 

Фото: Укргідрометцентр (скриншот) 

Київ 

До столиці набіжать хмари. Також подекуди може пройти незначний дощ. Заморозки не очікуються, а температура повітря підвищиться до +20 градусів.

Чого очікувати далі? 

"Тепла погода протримається до кінця тижня, а вже в неділю, 15-го жовтня, знову похолоднішає", - пояснила синоптик. 

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Ймовірно погода буде кардинально різною - від спекотних "плюсів" до арктичних "мінусів".  За даними синоптиків, другий місяць осені буде з опадами в межах норми і тепліше, ніж звичайно. Докладніше - за посиланням.

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