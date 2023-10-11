В Україні потеплішає, місцями пройдуть дощі. Синоптик дала прогноз на завтра

Завтра, 12 жовтня, на заході України стовпчики термометрів досягатимуть до +25 градусів. Місцями в країні очікуються дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко.
За словами Діденко, загалом в Україні очікується від +15 до +20 градусів. Повітря прогріється й у східних областях, втім температура там буде дещо нижчою - від +12 до +15 градусів.
"Сонце завтра можна побачити у південній частині та на сході, а ось захід, північ та значною мірою центральні області прикриють хмари. З цих хмар - атмосферний фронт - пройдуть місцями невеликі дощі в західних та північних областях", - пише синоптик.
Фото: Укргідрометцентр (скриншот)
Київ
До столиці набіжать хмари. Також подекуди може пройти незначний дощ. Заморозки не очікуються, а температура повітря підвищиться до +20 градусів.
Чого очікувати далі?
"Тепла погода протримається до кінця тижня, а вже в неділю, 15-го жовтня, знову похолоднішає", - пояснила синоптик.
Погода в Україні в жовтні
Ймовірно погода буде кардинально різною - від спекотних "плюсів" до арктичних "мінусів". За даними синоптиків, другий місяць осені буде з опадами в межах норми і тепліше, ніж звичайно. Докладніше - за посиланням.
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