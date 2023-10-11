В Украине потеплеет, местами пройдут дожди. Синоптик дала прогноз на завтра

По словам Диденко, в целом в Украине ожидается от +15 до +20 градусов. Воздух прогреется и в восточных областях, впрочем, температура там будет несколько ниже - от +12 до +15 градусов.

"Солнце завтра можно увидеть в южной части и на востоке, а вот запад, север и в значительной степени центральные области прикроют облака. Из этих облаков - атмосферный фронт - пройдут местами небольшие дожди в западных и северных областях", - пишет синоптик.

Фото: Укргидрометцентр (скриншот)

Киев

В столицу набегут облака. Также местами может пройти незначительный дождь. Заморозки не ожидаются, а температура воздуха повысится до +20 градусов.

Чего ожидать дальше?

"Теплая погода продержится до конца недели, а уже в воскресенье, 15-го октября, снова похолодает", - пояснила синоптик.

Погода в Украине в октябре

Вероятно погода будет кардинально разной - от жарких "плюсов" до арктических "минусов". По данным синоптиков, второй месяц осени будет с осадками в пределах нормы и теплее, чем обычно. Подробнее - по ссылке.