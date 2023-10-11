RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине потеплеет, местами пройдут дожди. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: В Украине потеплеет, местами пройдут дожди. Синоптик дала прогноз на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 12 октября, на западе Украины столбики термометров будут достигать +25 градусов. Местами в стране ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталья Диденко.

По словам Диденко, в целом в Украине ожидается от +15 до +20 градусов. Воздух прогреется и в восточных областях, впрочем, температура там будет несколько ниже - от +12 до +15 градусов. 

"Солнце завтра можно увидеть в южной части и на востоке, а вот запад, север и в значительной степени центральные области прикроют облака. Из этих облаков - атмосферный фронт - пройдут местами небольшие дожди в западных и северных областях", - пишет синоптик.

Фото: Укргидрометцентр (скриншот)

Киев 

В столицу набегут облака. Также местами может пройти незначительный дождь. Заморозки не ожидаются, а температура воздуха повысится до +20 градусов.

Чего ожидать дальше? 

"Теплая погода продержится до конца недели, а уже в воскресенье, 15-го октября, снова похолодает", - пояснила синоптик. 

Погода в Украине в октябре 

Вероятно погода будет кардинально разной - от жарких "плюсов" до арктических "минусов".  По данным синоптиков, второй месяц осени будет с осадками в пределах нормы и теплее, чем обычно. Подробнее - по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине