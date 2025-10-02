В Україні потепліє, але не всюди. Якою буде погода 3 жовтня

У п’ятницю, 3 жовтня, в Україні нарешті встановиться суха погода. Після дощів та похмурих днів українці зможуть передихнути, а подекуди навіть визирне сонце.
Про це пише РБК-Україна із посиланням пост синоптика Наталії Діденко у Facebook.
"У п'ятницю в Україні нарешті можна передихнути від дощів, а подекуди навіть визирне сонце, якщо тумани не прикриють. 3-го жовтня повсюди в Україні без опадів. На півдні, сході, Дніпропетровщині, Полтавщині буде майже літо, вдень температура +14+19 градусів", - написала синоптик.
У центрі на Вінниччині, Черкащині - від +10 до +14 градусів. На півночі потепліє до +10+13 градусів.
Вітер переважно східний, рвучкий, на півдні та сході доходитиме до сильного.
"Найхолоднішою залишається погода в західних областях, протягом дня +8+11 градусів, а найближчої ночі дуже холодно, 0+4 градуси, місцями до 1 морозу", - заявила Діденко.
У Києві 3 жовтня температура підніметься +12 градусів, а 4-го до +14 градусів.
"Надалі, хоч і не дуже холодно, проте стримані +10+13 градусів. Про опалення поки не йдеться, бо середня добова температура повітря має бути не менше трьох діб нижчою за +8 градусів", - додала синоптик.
