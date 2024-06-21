В Україні посилять відключення світла 21 червня: деталі від "Укренерго"

В Україні посилять обмеження, пов'язані з вимкненням світла після полудня, 21 червня. Ситуація в енергосистемі залишається складною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.
"Сьогодні, 21 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 13:00 обсяг обмежень буде більшим", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили енергетики причина - складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.
"Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах", - зазначили в "Укренерго".
Російські війська, починаючи з початку весни, 22 березня, регулярно атакують енергетику України, масовано обстрілюючи об'єкти важливої інфраструктури дронами та ракетами.
Вже сталося сім таких атак окупантів. Зокрема остання відбулась 20 червня. Було атаковано об'єкти енергетики у кількох областях. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.
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