В Україні посилять відключення світла 21 червня: деталі від "Укренерго"

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська, починаючи з початку весни, 22 березня, регулярно атакують енергетику України, масовано обстрілюючи об'єкти важливої ​​інфраструктури дронами та ракетами.

Вже сталося сім таких атак окупантів. Зокрема остання відбулась 20 червня. Було атаковано об'єкти енергетики у кількох областях. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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