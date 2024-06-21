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В Украине усилят отключения света 21 июня: детали от "Укрэнерго"

Фото: в "Укрэнерго" предупредили об усилении отключений света 21 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине усилят ограничения, связанные с отключением света после полудня, 21 июня. Ситуация в энергосистеме остается сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"Сегодня, 21 июня, меры ограничения потребления действуют в течение всех суток. С 13:00 объем ограничений будет больше", - говорится в сообщении.

Как отметили энергетики, причина - сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты.

"Информацию о том, как это повлияет на графики почасовых отключений в каждой области, смотрите на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях", - отметили в "Укрэнерго".

Ситуация со светом в Украине

Российские войска, начиная с начала весны, 22 марта, регулярно атакует энергетику Украины, массированно обстреливая объекты важной инфраструктуры дронами и ракетами.

Уже произошло семь таких атак оккупантов. В частности, последняя случилась 20 июня. Были атакованы объекты энергетики в нескольких областях. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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Война в УкраинеОтключение света