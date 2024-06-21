В Украине усилят отключения света 21 июня: детали от "Укрэнерго"

"Сегодня, 21 июня, меры ограничения потребления действуют в течение всех суток. С 13:00 объем ограничений будет больше", - говорится в сообщении.

Как отметили энергетики, причина - сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты.

"Информацию о том, как это повлияет на графики почасовых отключений в каждой области, смотрите на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях", - отметили в "Укрэнерго".