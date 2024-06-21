В Україні посилять відключення світла 21 червня: деталі від "Укренерго"

В Україні посилять обмеження, пов'язані з вимкненням світла після полудня, 21 червня. Ситуація в енергосистемі залишається складною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго .

"Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах", - зазначили в "Укренерго".

Як зазначили енергетики причина - складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

"Сьогодні, 21 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 13:00 обсяг обмежень буде більшим", - йдеться у повідомленні.

Ситуація зі світлом в Україні

Російські війська, починаючи з початку весни, 22 березня, регулярно атакують енергетику України, масовано обстрілюючи об'єкти важливої ​​інфраструктури дронами та ракетами.

Вже сталося сім таких атак окупантів. Зокрема остання відбулась 20 червня. Було атаковано об'єкти енергетики у кількох областях. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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