В Украине усилят отключения света 21 июня: детали от "Укрэнерго"
В Украине усилят ограничения, связанные с отключением света после полудня, 21 июня. Ситуация в энергосистеме остается сложной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
"Сегодня, 21 июня, меры ограничения потребления действуют в течение всех суток. С 13:00 объем ограничений будет больше", - говорится в сообщении.
Как отметили энергетики, причина - сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян на энергообъекты.
"Информацию о том, как это повлияет на графики почасовых отключений в каждой области, смотрите на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях", - отметили в "Укрэнерго".
Ситуация со светом в Украине
Российские войска, начиная с начала весны, 22 марта, регулярно атакует энергетику Украины, массированно обстреливая объекты важной инфраструктуры дронами и ракетами.
Уже произошло семь таких атак оккупантов. В частности, последняя случилась 20 июня. Были атакованы объекты энергетики в нескольких областях. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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