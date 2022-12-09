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В Україні попередили про розсилання небезпечних електронних листів: подробиці

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П'ятниця 09 грудня 2022 12:56
В Україні попередили про розсилання небезпечних електронних листів: подробиці Фото: в Україні попередили про розсилання небезпечних електронних листів (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні ворог вкотре вдався до розсилання небезпечних електронних листів. Тепер під виглядом інструкції про те, як нібито розпізнати іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держспецзв'язку.

Першими про листи повідомили фахівці підрозділу кібербезпеки АТ "Укрзалізниця". Тема листа - "Як розпізнати дрон-камікадзе", а надходить він нібито від Державної служби України з надзвичайних ситуацій з адреси morgunov.a@dsns.com.ua. Водночас доменне ім'я було зареєстровано лише місяць тому.

"У вкладенні до листа міститься RAR-архів "shahed-136.rar" із PPSX-документом "shahed.pps". У результаті його відкриття на пристрій зрештою буде завантажений файл "WibuCm32.dll". Його класифіковано як шкідливу програму DolphinCape, що розроблена з використанням мови програмування Delphi", - пише пресслужба.

Функціонал програми полягає у зборі інформації про комп'ютер, запуск застосунків, відображення списку файлів та їх вивантаження, а також створення та ексфільтрація знімків екрана.

З деталями щодо небезпечної розсилки також можна ознайомитись за посиланням.

Зазначається, що зловмисники часто маскують подібні електронні листи під представників державних органів.

Як убезпечити себе від подібних листів:

  • бути обережним перед відкриттям подібних листів чи повідомлень;
  • звертати увагу на домен - державні органи і установи можуть надсилати листи тільки з доменів GOV.UA;
  • не відкривати й не завантажувати підозрілі файли.

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