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В Украине предупредили о рассылке опасных электронных писем: подробности

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Пятница 09 декабря 2022 12:56
В Украине предупредили о рассылке опасных электронных писем: подробности Фото: в Украине предупредили о рассылке опасных электронных писем (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине враг в очередной раз прибег к рассылке опасных электронных писем. Теперь под видом инструкции о том, как якобы распознать иранские дроны-камикадзе Shahed-136.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госспецсвязи.

Первыми о письмах сообщили специалисты подразделения кибербезопасности АО "Укрзализныця". Тема письма - "Как распознать дрон-камикадзе", а поступает оно якобы от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по адресу morgunov.a@dsns.com.ua. В то же время доменное имя было зарегистрировано всего месяц назад.

"Во вложении к письму содержится RAR-архив "shahed-136.rar" с PPSX-документом "shahed.pps". В результате его открытия на устройство в конце концов будет загружен файл "WibuCm32.dll". Он классифицирован как вредоносная программа DolphinCape, что разработана с использованием языка программирования Delphi", - пишет пресс-служба.

Функционал программы состоит в сборе информации о компьютере, запуске приложений, отображении списка файлов и их выгрузке, а также создании и экс-фильтрации снимков экрана.

С деталями касаемо опасной рассылки также можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что злоумышленники часто маскируют подобные электронные письма под представителей государственных органов.

Как обезопасить себя от подобных писем:

  • быть осторожным перед открытием подобных писем или сообщений;
  • обращать внимание на домен - государственные органы и учреждения могут присылать письма только из доменов GOV.UA;
  • не открывать и не загружать подозрительные файлы.

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