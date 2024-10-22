В Украине возобновят один из видов проверок бизнеса, остановленный в начале войны

Кабинет министров планирует вернуть проверки бизнеса за соблюдением законодательства о труде. Они были упразднены в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления правительства размещен на сайте ФПУ для обсуждения.

"Принятие этого акта обеспечит защиту прав работников, будет способствовать борьбе с теневой экономикой, повышению уровня социальных гарантий и созданию условий для честной и здоровой конкуренции среди работодателей", - говорится в пояснительной записке к проекту.

В частности, предлагается внести изменения в постановление Кабинета министров от 13 марта 2022 г. № 303 "О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения".

Согласно проекту, предлагается восстановить меры государственного контроля:

за соблюдением законодательства о труде по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений,

достоверного учета выполняемой работником работы и учета затрат на оплату труда.

Предполагается, что во время войны они будут осуществляться по решению Государственной службы по труду в порядке, определенном Кабинетом министров.