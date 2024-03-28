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В Україні понад 50 тисяч людей вважаються зниклими безвісти, - Нацполіція

Фото: заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі в Україні зниклими безвісти вважаються понад 50 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення Росії ця цифра була в чотири рази меншою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Національної поліції Андрія Нєбитова.

За його совами, до початку повномасштабної війни зниклими безвісти вважалися 12 292 українців.

"З початком російського вторгнення кількість зниклих зросла в чотири рази. На сьогодні нерозшуканими залишаються 50 150 осіб", - повідомив Нєбитов.

Він зазначив, що через непередбачувану ситуацію на фронті, масовані російські атаки на міста, міграцію населення і тимчасову окупацію територій збір інформації та перевірка даних ускладнюються.

За його словами, навантаження на карний розшук збільшилося, але "оперативники працюють на максимумі й продовжують боротися за кожну людську долю"

"Тому для нас так важливі перспективи розвитку розшукової роботи: нові алгоритми дій, міжнародне партнерство, оновлене законодавство та залучення сучасних технологій", - додав Нєбитов.

Реєстр зниклих безвісти

Нагадаємо, в Україні з травня 2023 року працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Тоді було офіційно підтверджено близько 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин - внаслідок воєнних дій.

До реєстру потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. Збройні сили України самостійно запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим.

У вересні 2023 року Кабмін ухвалив постанову про передачу функцій уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти до Міністерства внутрішніх справ, Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Відтоді МВС займається координацією розшуку осіб та функціонуванням реєстру, Міністерство оборони - пошуком тіл загиблих, а Координаційний штаб - обміном тілами загиблих.

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