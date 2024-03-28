В Украине более 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести, - Нацполиция

По его совам, до начала полномасштабной войны пропавшими без вести считались 12 292 украинца.

"С началом российского вторжения количество пропавших возросло в четыре раза. На сегодняшний день неразысканными остаются 50 150 человек", - сообщил Небытов.

Он отметил, что из-за непредсказуемой ситуации на фронте, массированных российских атак на города, миграции населения и временной оккупации территорий сбор информации и проверка данных усложняются.

По его словам, нагрузка на уголовный розыск увеличилась, но "оперативники работают на максимуме и продолжают бороться за каждую человеческую судьбу"

"Поэтому для нас столь важны перспективы развития розыскной работы: новые алгоритмы действий, международное партнерство, обновленное законодательство и привлечение современных технологий", - добавил Небытов.