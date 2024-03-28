В Украине более 50 тысяч человек считаются пропавшими без вести, - Нацполиция

В настоящее время в Украине пропавшими без вести считаются более 50 тысяч человек. До полномасштабного вторжения России эта цифра была в четыре раза меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замглавы Национальной полиции Андрея Небытова.
По его совам, до начала полномасштабной войны пропавшими без вести считались 12 292 украинца.
"С началом российского вторжения количество пропавших возросло в четыре раза. На сегодняшний день неразысканными остаются 50 150 человек", - сообщил Небытов.
Он отметил, что из-за непредсказуемой ситуации на фронте, массированных российских атак на города, миграции населения и временной оккупации территорий сбор информации и проверка данных усложняются.
По его словам, нагрузка на уголовный розыск увеличилась, но "оперативники работают на максимуме и продолжают бороться за каждую человеческую судьбу"
"Поэтому для нас столь важны перспективы развития розыскной работы: новые алгоритмы действий, международное партнерство, обновленное законодательство и привлечение современных технологий", - добавил Небытов.
Напомним, в Украине с мая 2023 года работает Единый реестр пропавших без вести лиц. Тогда было официально подтверждено около 23 тысяч человек, которые считаются без вести пропавшими при особых обстоятельствах - в результате военных действий.
В реестр попадают все данные о разыскиваемых военнослужащих. Вооруженные силы Украины самостоятельно запускают розыск и представляют информацию в реестр, если имеют основания считать военного пропавшим без вести или пленником.
В сентябре 2023 года Кабмин принял постановление о передаче функций уполномоченного по лицам, пропавшим без вести в Министерство внутренних дел, Минобороны и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
С тех пор МВД занимается координацией розыска лиц и функционированием реестра, Министерство обороны - поиском тел погибших, а Координационный штаб - обменом телами погибших.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.