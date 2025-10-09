В Україні понад 300 вишів не набрали по тисячі першокурсників: у МОН говорять про зміни

Раніше ми писали про те, що в Україні триває додатковий набір до закладів вищої освіти на бакалаврат за контрактом. Подати документи можна до 20 жовтня. Майбутнім здобувачам другої вищої освіти для вступу результати НМТ не потрібно подавати.

