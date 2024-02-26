ua en ru
Пн, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине смягчат условия для назначения субсидий: кого это касается

Украина, Понедельник 26 февраля 2024 15:10
UA EN RU
В Украине смягчат условия для назначения субсидий: кого это касается Фото: субсидию в Украине станет получить проще (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики предлагает внести изменения в порядок назначения жилищных субсидий. Одна из предложенных норм касается должников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно проекту, жилищная субсидия не будет назначаться при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате одной из жилищно-коммунальных услуг, если ее сумма превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен). Сейчас субсидия не назначается, если общая сумма задолженности по оплате всех жилищно-коммунальных услуг превышает указанную величину.

Проектом акта предлагается дополнить положение нормой, что при смерти члена домохозяйства (кроме заявителя) или члена семьи лица из состава домохозяйства уполномоченные органы самостоятельно пересматривают жилищную субсидию с месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть, без обращения заявителя.

Также вносятся изменения в порядок в части уточнения нормы проведения перерасчета размера льгот в случае смерти члена семьи льготника независимо от представления льготником соответствующего заявления.

Субсидии в бюджете-2024

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн. домохозяйств.

По данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам было направлено 35,5 млрд. гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
субсидії Субсидии в Украине
NEWS
Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ
Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ
DAILY
Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным