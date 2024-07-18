В Україні поліцейським можуть дозволити частіше використовувати електрошокери

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці травня Рада у першому читанні схвалила законопроект, який дозволяє Нацгвардії застосовувати електрошокери, а також кайданки.

Якщо ініціативу ухвалять у другому читанні, нацгвардійці зможуть застосовувати такі засоби при затриманні зловмисників, їхньому конвоюванні і не тільки.

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