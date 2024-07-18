В Украине полицейским могут разрешить чаще использовать электрошокеры

Украинским полицейским хотят разрешить применять электрошокеры не только для самозащиты. Соответствующий законопроект одобрил Кабинет министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Украины Богдана Драпятого в Facebook.
По его словам, Кабмин одобрил законопроект, который разработало МВД. Он предусматривает совершенствование правовых оснований и особенностей использования электрошокеров.
В частности, предлагается добавить три основания для использования электрошокеров:
По состоянию на сейчас правоохранители могут использовать электрошокер только в случае:
Драпятый отметил, что использование электрошокера позволяет существенно уменьшить риск травмирования правонарушителя или летального исхода.
Также документом предлагается запретить полицейским использовать электрошокеры в участках головы, шеи и половых органов.
Напомним, в конце мая Рада в первом чтении одобрила законопроект, который разрешает Нацгвардии применять электрошокеры, а также наручники.
Если инициативу примут во втором чтении, нацгвардейцы смогут применять такие средства при задержании злоумышленников, их конвоировании и не только.
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