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В Україні поліпшили ударні дрони "розумним" чипом: в чому їх особливість

Четвер 02 травня 2024 17:21
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В Україні поліпшили ударні дрони "розумним" чипом: в чому їх особливість Ілюстративне фото: в Україні дрони вдосконалили за допомогою чипів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українські розробники змогли удосконалити ударні дрони за допомогою спеціального чипа. Він дозволяє відтермінувати вибух дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wired.

Як пише видання, нова розробка дозволяє оператору посадити свій апарат від кількох годин до кількох днів, перш ніж дрон вибухне. Розробники чипа заявляють, що незабаром ця технологія може бути під'єднана до штучного інтелекту. Це дозволить запускати детонацію у випадку, якщо буде зафіксовано танк поблизу.

Розробник чипа, ім'я якого видання змінило у цілях безпеки, заявив, що дуже пишається даною розробкою.

Як зазначають автори статті, українські розробники також змогли перетворити дрони на "розумну" міну дальньої дії. Особливістю таких дронів є те, що для детонації боєприпасу він має впасти. Однак розроблений чип вирішує цю проблему - це може підвищити ефективність використання FPV-дронів

Виробництво дронів в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на озброєння ЗСУ поступили тисячі дронів вітчизняного виробництва.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповідав, що Україна змогла налагодити масштабне виробництво аналогів іранського дрону "Шахед". Окрім цього українським виробникам вдалося скопіювати російський дрон-камікадзе "Ланцет".

Про те, як виробництво та застосування дронів впливає на хід війни - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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