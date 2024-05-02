В Украине улучшили ударные дроны "умным" чипом: в чем их особенность

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wired.

Как пишет издание, новая разработка позволяет оператору посадить свой аппарат от нескольких часов до нескольких дней, прежде чем дрон разразится. Разработчики чипа заявляют, что в скором времени эта технология может быть подключена к искусственному интеллекту. Это позволит запускать детонацию в случае, если будет зафиксирован танк поблизости.

Разработчик чипа, имя которого издание изменило в целях безопасности, заявил, что очень гордится данной разработкой.

Как отмечают авторы статьи, украинские разработчики также смогли превратить дроны в "умную" мину дальнего действия. Особенностью таких дронов является то, что для детонации боеприпаса он должен упасть. Однако разработанный чип решает эту проблему – это может повысить эффективность использования FPV-дронов.

Производство дронов в Украине.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на вооружение ВСУ поступили тысячи дронов отечественного производства.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказывал, что Украина смогла наладить масштабное производство аналогов иранского дрона "Шахед". Кроме этого, украинским производителям удалось скопировать российский дрон-камикадзе "Ланцет".

О том, как производство и применение дронов влияет на ход войны – читайте в материале РБК-Украина.

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