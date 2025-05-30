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В Україні покращили умови отримання житлових субсидій: кого це стосується

Фото: Субсидії для багатодітних сімей будуть надавати за новими правилами (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій. Багатодітним сім’ям буде простіше отримати гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Умови отримання житлових субсидій змінюються таким категоріям сімей:

  • дитячим будинкам сімейного типу,
  • прийомним сім’ям, до яких хоча б одна дитина з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або дітей, які залишилися без батьківського піклування, влаштована на виховання,
  • багатодітним сім’ям, в яких на момент звернення та під час отримання житлової субсидії проживають троє і більше дітей, та у яких хоча б одна дитина перебуває під опікою/піклуванням.

Що зміниться

Для цих сімей житлові субсидії будуть надаватися у випадку:

  • купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, будівельних матеріалів, транспортних засобів тощо;
  • за наявності житлового приміщення, яке належить на правах власності, дитині-сироті, дитині, позбавленої батьківського піклування;
  • за наявності у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також дитини, щодо якої встановлено факт відсутності батьківського піклування та яка тимчасово або постійно влаштована в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у загальній сумі, що перевищують 100 тис. гривень.

Документом встановлено розмір простроченої понад три місяці заборгованості з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг на рівні 0,5 мінімальної заробітної плати станом на початок року.

Нагадаємо, за даними ПФУ, у січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.

Розміри призначених субсидій в Україні переглядаються двічі на рік - у березні та серпні

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Субсидії