В Україні покращили умови отримання житлових субсидій: кого це стосується

Кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій. Багатодітним сім’ям буде простіше отримати гроші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Умови отримання житлових субсидій змінюються таким категоріям сімей:
Для цих сімей житлові субсидії будуть надаватися у випадку:
Документом встановлено розмір простроченої понад три місяці заборгованості з оплати однієї або кількох житлово-комунальних послуг на рівні 0,5 мінімальної заробітної плати станом на початок року.
Нагадаємо, за даними ПФУ, у січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.
Розміри призначених субсидій в Україні переглядаються двічі на рік - у березні та серпні
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.