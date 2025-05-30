В Україні покращили умови отримання житлових субсидій: кого це стосується

Нагадаємо, за даними ПФУ, у січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.

Розміри призначених субсидій в Україні переглядаються двічі на рік - у березні та серпні

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