В Украине улучшили условия получения жилищных субсидий: кого это касается

Напомним, по данным ПФУ, в январе 2025 года общее количество домохозяйств, получающих льготы и субсидии составляла 2,779 млн. Из них льготы получали 1,216 млн на сумму 2,052 млрд гривен, субсидии - 1,474 млн на 2,779 млрд гривен.

Размеры назначенных субсидий в Украине пересматриваются дважды в год - в марте и августе

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