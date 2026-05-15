В Україні подешевшала валюта: який курс долара та євро перед вихідними

Ранок п'ятниці, 15 травня, приніс позитивні новини для покупців валюти. Найбільші державні банки та готівкові обмінники синхронно опустили вартість долара та євро.

Головне:

Падіння євро: Валюта ЄС втратила в ціні близько 10 коп. у банках та 7 коп. в обмінниках. У ПриватБанку та Ощадбанку (застосунок) євро тепер можна купити по 51,80 грн.

Стабільність у Monobank та "Пумбі": Курси залишаються без змін - долар по 44,22 грн та 44,30 грн відповідно. Обмінники: Долар впав до 43,88 грн, євро торгується в середньому по 51,73 грн.

Курс валют в обмінниках

На ранок 15 травня середній курс долара в обмінниках, за даними порталу Minfin, становить 43,88 (-2 коп) гривні при покупці та 43,80 (-3 коп) гривень при здачі валюти.

Евро в обмінниках можна купити за середнім курсом у 51,73 (-7 коп) гривню, а здати - по 51,50 (-10 коп) гривні.

Фото: курс валют в обмінниках на 15 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки сьогодні продають долари по 44,19 (-1 коп) гривні, а купують - по 43,75 (без змін) гривні.

Євро в банках в середньому можна купити по 51,85 (-10 коп) гривні, а здати за курсом у 51,25 (без змін) гривню.

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 44,17 (-3 коп) гривні, а безнал - 44,24 (без змін) гривні. Євро в касах банку можна купити по 51,80 (-5 коп) гривні, а карткою - 51,81 (без змін) гривню.

Ощадбанк у мобільному застосунку тримає курс долара на рівні 44,15 (-5 коп) гривень, а для карток - 44,30 (без змін) гривні. Євро в додатку сьогодні коштує 51,80 (-5 коп) гривню, а при купівлі на карту - 52 (-5 коп) гривні.

У "Пумбі" долар у відділеннях сьогодні коштує 44,30 (без змін) гривні, а комерційний курс тримається на рівні 44,10 (без змін) гривень. Євро у касах банку можна купити по 52 (без змін) гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 44,22 (без змін) гривні, а євро - по 51,80 (без змін) гривні.

Де сьогодні найвигідніший курс?

Купити долар: Найдешевше в обмінниках (43,88 грн). Серед банків найкращий курс у застосунку "Пумб" (44,10 грн) та мобільному Ощадбанку (44,15 грн).

Купити євро: Найкраща ціна в обмінниках (51,73 грн). У банках вигідно купувати в ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank - скрізь курс становить 51,80 грн.