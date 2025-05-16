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В Україні почнуть запускати 5G: яке місто стане першим

Ілюстративне фото: в Україні запустять 5G (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні після тестування планують запустити зв'язок 5G. Першим містом, де повноцінно запрацює 5G, стане Львів.

Про це заявив директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку комунікації "Київстар" Костянтин Вечір, повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Твоє місто".

"Ми на порозі від 4G до 5G. Ми вже протестували роботу мережі в Києві на своїй локації. Світ уже давно переступив цю сходинку, у Європі ця технологія давно працює, в Україні ж поки що пілотуємо", - зазначив він.

Вечір додав, що з Міністерством цифрової трансформації вже погоджено, що Львів стане першим містом, де відбудеться комерційний запуск 5G.

"Зараз ми на етапі, коли всі пілотні тестування мають узгоджуватися з державою в комплексному плані переходу до нової технології, яку в принципі має підтримати вся телеком-індустрія", - розповів він.

 

Запуск 5G в Україні

Нагадаємо, ще в травні минулого року віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в Україні запустили тестування 5G.

Зв'язок 5G запрацював тільки на окремих локаціях у кількох містах України.

Уже 1 листопада 2024 року Федоров зазначав, що в Україні запускають пілотний проєкт 5G у трьох містах. Планується протестувати сумісність 5G із військовим обладнанням.

Міністр уточнював, що такий пілотний проєкт триватиме 2 роки.

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Львів5G (зв'язок п'ятого покоління)