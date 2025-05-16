В Україні почнуть запускати 5G: яке місто стане першим

"Ми на порозі від 4G до 5G. Ми вже протестували роботу мережі в Києві на своїй локації. Світ уже давно переступив цю сходинку, у Європі ця технологія давно працює, в Україні ж поки що пілотуємо", - зазначив він.

Вечір додав, що з Міністерством цифрової трансформації вже погоджено, що Львів стане першим містом, де відбудеться комерційний запуск 5G.

"Зараз ми на етапі, коли всі пілотні тестування мають узгоджуватися з державою в комплексному плані переходу до нової технології, яку в принципі має підтримати вся телеком-індустрія", - розповів він.