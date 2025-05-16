В Украине начнут запускать 5G: какой город станет первым

В Украине после тестирования планируют запустить связь 5G. Первым городом, где полноценно заработает 5G, станет Львов.
Об этом заявил директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке коммуникации "Киевстар" Константин Вечер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Твоє місто".
"Мы на пороге от 4G до 5G. Мы уже протестировали работу сети в Киеве на своей локации. Мир уже давно перешагнул эту ступеньку, в Европе эта технология давно работает, в Украине же пока пилотируем", - отметил он.
Вечер добавил, что с Министерством цифровой трансформации уже согласовано, что Львов станет первым городом, где состоится коммерческий запуск 5G.
"Сейчас мы на этапе, когда все пилотные тестирования должны согласовываться с государством в комплексном плане перехода к новой технологии, которую в принципе должна поддержать вся телеком-индустрия", - рассказал он.
Напомним, еще в мае прошлого года вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в Украине запустили тестирование 5G.
Связь 5G заработала только на отдельных локациях в нескольких городах Украины.
Уже 1 ноября 2024 года Федоров отмечал, что в Украине запускают пилотный проект 5G в трех городах. Планируется протестировать совместимость 5G с военным оборудованием.
Министр уточнял, что такой пилотный проект продлится 2 года.
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