В Украине начнут запускать 5G: какой город станет первым

"Мы на пороге от 4G до 5G. Мы уже протестировали работу сети в Киеве на своей локации. Мир уже давно перешагнул эту ступеньку, в Европе эта технология давно работает, в Украине же пока пилотируем", - отметил он.

Вечер добавил, что с Министерством цифровой трансформации уже согласовано, что Львов станет первым городом, где состоится коммерческий запуск 5G.

"Сейчас мы на этапе, когда все пилотные тестирования должны согласовываться с государством в комплексном плане перехода к новой технологии, которую в принципе должна поддержать вся телеком-индустрия", - рассказал он.