В Україні почнуть раніше вимикати світло: нові графіки

Ситуація зі світлом

Нагадаємо, через серйозні пошкодження енергетичних об'єктів почали знову відключати світло за графіками. Обмеження вводять найчастіше у пікові години споживання. "Енергоатом" попереджав, що відключень світла в Україні скоро побільшає, оскільки у ремонт виводять ще один енергоблок АЕС.

"Укренерго" повідомляло, що 14 червня графіки відключень світла будуть діяти з 18:00 до 22:00.

Як Україна готує енергетику до зими та які виклики - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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