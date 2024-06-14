В Украине начнут раньше выключать свет: новые графики

Ситуация со светом

Напомним, из-за серьезных повреждений энергетических объектов начали снова отключать свет по графикам. Ограничения вводят чаще всего в пиковые часы потребления. "Энергоатом" предупреждал, что отключений света в Украине скоро стане больше, поскольку в ремонт выводят еще один энергоблок АЭС.

"Укрэнерго" сообщало, что 14 июня графики отключений света будут действовать с 18:00 до 22:00.

Как Украина готовит энергетику к зиме и какие вызовы - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.