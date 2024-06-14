В Україні почнуть раніше вимикати світло: нові графіки
Графіки відключень світла в Україні сьогодні, 14 червня, змінилися. Світло почнуть вимикати раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Facebook та "Укренерго".
"Укренерго перерахував обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати з 14:00", - зазначив він.
В "Укренерго" повідомляють, що сьогодні світло вимикатимуть у період з 14:00 до 22:00. Причини зміни графіків - зростання споживання у східних регіонах, а також зниження роботи сонячних станцій у західних областях.
Обленерго у низці регіонів вже повідомили про зміну графіків обмежень сьогодні:
- Полтавська область: графіки діятимуть з 14:00 до 22:00;
- Миколаївська область: з 14:00 до 16:00 відключається друга черга, з 16:00 до 18:00 третя черга;
- Сумська область: графіки діятимуть з 14:00 до 22:00, відключення розпочнуться з третьої черги;
- Івано-Франківська область: графіки діятимуть з 14:00 до 23:00, зміни стосуватимуться четвертої і п'ятої черг;
- Кіровоградська область: графіки діятимуть з 14:00 до 22:00, відключення розпочнуться з п'ятої черги і триватимуть дві години.
Ситуація зі світлом
Нагадаємо, через серйозні пошкодження енергетичних об'єктів почали знову відключати світло за графіками. Обмеження вводять найчастіше у пікові години споживання. "Енергоатом" попереджав, що відключень світла в Україні скоро побільшає, оскільки у ремонт виводять ще один енергоблок АЕС.
"Укренерго" повідомляло, що 14 червня графіки відключень світла будуть діяти з 18:00 до 22:00.
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