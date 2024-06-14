ua en ru
Пт, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні почнуть раніше вимикати світло: нові графіки

Україна, П'ятниця 14 червня 2024 13:25
UA EN RU
В Україні почнуть раніше вимикати світло: нові графіки Фото: в Україні змінили графіки відключень світла сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Графіки відключень світла в Україні сьогодні, 14 червня, змінилися. Світло почнуть вимикати раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Facebook та "Укренерго".

"Укренерго перерахував обмеження на сьогодні: графіки почнуть працювати з 14:00", - зазначив він.

В "Укренерго" повідомляють, що сьогодні світло вимикатимуть у період з 14:00 до 22:00. Причини зміни графіків - зростання споживання у східних регіонах, а також зниження роботи сонячних станцій у західних областях.

Обленерго у низці регіонів вже повідомили про зміну графіків обмежень сьогодні:

  • Полтавська область: графіки діятимуть з 14:00 до 22:00;
  • Миколаївська область: з 14:00 до 16:00 відключається друга черга, з 16:00 до 18:00 третя черга;
  • Сумська область: графіки діятимуть з 14:00 до 22:00, відключення розпочнуться з третьої черги;
  • Івано-Франківська область: графіки діятимуть з 14:00 до 23:00, зміни стосуватимуться четвертої і п'ятої черг;
  • Кіровоградська область: графіки діятимуть з 14:00 до 22:00, відключення розпочнуться з п'ятої черги і триватимуть дві години.

Ситуація зі світлом

Нагадаємо, через серйозні пошкодження енергетичних об'єктів почали знову відключати світло за графіками. Обмеження вводять найчастіше у пікові години споживання. "Енергоатом" попереджав, що відключень світла в Україні скоро побільшає, оскільки у ремонт виводять ще один енергоблок АЕС.

"Укренерго" повідомляло, що 14 червня графіки відключень світла будуть діяти з 18:00 до 22:00.

Як Україна готує енергетику до зими та які виклики - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Електроенергія Відключеня світла
NEWS
Від фронту до тилу. Як Україна дістає літаки РФ та що треба для перемоги у повітрі
Від фронту до тилу. Як Україна дістає літаки РФ та що треба для перемоги у повітрі
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку