В Украине начнут раньше выключать свет: новые графики

Фото: в Украине изменили графики отключений света сегодня (Getty Images)

Графики отключений света в Украине сегодня, 14 июня, изменились. Свет начнут выключать раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook и "Укрэнерго".

"Укрэнерго перечислил ограничения на сегодняшний день: графики начнут работать с 14:00", - отметил он. В "Укрэнерго" сообщают, что сегодня свет будут выключаться в период с 14:00 до 22:00. Причины изменения графиков - рост потребления в восточных регионах, а также снижение работы солнечных станций в западных областях. Облэнерго в ряде регионов уже сообщили об изменении графиков ограничений сегодня: Полтавская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00;

Николаевская область: с 14:00 до 16:00 отключается вторая очередь, с 16:00 до 18:00 третья очередь;

Сумская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00, отключения начнутся с третьей очереди;

Ивано-Франковская область: графики будут действовать с 14:00 до 23:00, изменения будут касаться четвертой и пятой очередей;

Кировоградская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00, отключения начнутся с пятой очереди и продлятся два часа.