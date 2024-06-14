В Украине начнут раньше выключать свет: новые графики
Графики отключений света в Украине сегодня, 14 июня, изменились. Свет начнут выключать раньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook и "Укрэнерго".
"Укрэнерго перечислил ограничения на сегодняшний день: графики начнут работать с 14:00", - отметил он.
В "Укрэнерго" сообщают, что сегодня свет будут выключаться в период с 14:00 до 22:00. Причины изменения графиков - рост потребления в восточных регионах, а также снижение работы солнечных станций в западных областях.
Облэнерго в ряде регионов уже сообщили об изменении графиков ограничений сегодня:
- Полтавская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00;
- Николаевская область: с 14:00 до 16:00 отключается вторая очередь, с 16:00 до 18:00 третья очередь;
- Сумская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00, отключения начнутся с третьей очереди;
- Ивано-Франковская область: графики будут действовать с 14:00 до 23:00, изменения будут касаться четвертой и пятой очередей;
- Кировоградская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00, отключения начнутся с пятой очереди и продлятся два часа.
Ситуация со светом
Напомним, из-за серьезных повреждений энергетических объектов начали снова отключать свет по графикам. Ограничения вводят чаще всего в пиковые часы потребления. "Энергоатом" предупреждал, что отключений света в Украине скоро стане больше, поскольку в ремонт выводят еще один энергоблок АЭС.
"Укрэнерго" сообщало, что 14 июня графики отключений света будут действовать с 18:00 до 22:00.
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