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В Украине начнут раньше выключать свет: новые графики

Украина, Пятница 14 июня 2024 13:25
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В Украине начнут раньше выключать свет: новые графики Фото: в Украине изменили графики отключений света сегодня (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Графики отключений света в Украине сегодня, 14 июня, изменились. Свет начнут выключать раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook и "Укрэнерго".

"Укрэнерго перечислил ограничения на сегодняшний день: графики начнут работать с 14:00", - отметил он.

В "Укрэнерго" сообщают, что сегодня свет будут выключаться в период с 14:00 до 22:00. Причины изменения графиков - рост потребления в восточных регионах, а также снижение работы солнечных станций в западных областях.

Облэнерго в ряде регионов уже сообщили об изменении графиков ограничений сегодня:

  • Полтавская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00;
  • Николаевская область: с 14:00 до 16:00 отключается вторая очередь, с 16:00 до 18:00 третья очередь;
  • Сумская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00, отключения начнутся с третьей очереди;
  • Ивано-Франковская область: графики будут действовать с 14:00 до 23:00, изменения будут касаться четвертой и пятой очередей;
  • Кировоградская область: графики будут действовать с 14:00 до 22:00, отключения начнутся с пятой очереди и продлятся два часа.

Ситуация со светом

Напомним, из-за серьезных повреждений энергетических объектов начали снова отключать свет по графикам. Ограничения вводят чаще всего в пиковые часы потребления. "Энергоатом" предупреждал, что отключений света в Украине скоро стане больше, поскольку в ремонт выводят еще один энергоблок АЭС.

"Укрэнерго" сообщало, что 14 июня графики отключений света будут действовать с 18:00 до 22:00.

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Укрэнерго Электроэнергия Отключения света
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