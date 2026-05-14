В Україні починається атестація митників за європейськими стандартами

Голова Державної митної служби України Орест Мандзій підписав наказ про початок обов'язкової атестації співробітників митних органів. Перевірка стане частиною реформи митниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Державної митної служби України.
Державна митна служба офіційно розпочала процедуру атестації посадових осіб митних органів.
Відповідний наказ 14 травня підписав новий керівник відомства Орест Мандзій.
Атестація передбачена законодавством як обов'язкова одноразова процедура для всіх співробітників митниці.
Перевірка має визначити, чи відповідають працівники займаним посадам, а також чи відповідають вони антикорупційним вимогам, які впроваджуються в рамках реформування митної системи за європейськими стандартами.
У Держмитниці повідомили, що до 13 липня планується сформувати спеціальні атестаційні комісії. Безпосередньо сама процедура перевірки має стартувати орієнтовно у вересні.
Першими атестацію проходитимуть заступники голови служби, керівники підрозділів центрального апарату та їхні заступники, а також начальники митних органів та їхні заступники. На цю категорію працівників відведено 18 місяців.
Решта співробітників митних органів повинні пройти атестацію протягом 36 місяців.
Перевірка складатиметься з трьох етапів. Співробітники мають пройти тестування на знання законодавства України, перевірку загальних здібностей, а також співбесіду.
Під час інтерв'ю комісії оцінюватимуть професійну компетентність працівників і рівень їхньої доброчесності.
У Державній митній службі наголосили, що відмова від проходження атестації стане підставою для звільнення з державної служби.
Аналогічні наслідки передбачені і для тих співробітників, які отримають незадовільний результат за підсумками перевірки.
