В Україні починає працювати "єДозвіл": які послуги стануть доступнішими для підприємців

Українські підприємці зможуть отримати необхідні для своєї роботи дозволи та ліцензії через застосунок "Дія" уже з 18 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко на заході "Економічна політика України. Відновлення під час війни".
Починаючи із 18 вересня в Україні працюватиме Єдина державна електронна система дозвільних документів (єДозвіл), яка дозволить підприємцям подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці онлайн через портал " Дія".
Нова система значно спрощує процес реєстрації декларацій, які раніше обробляли у Держпраці протягом 5 днів. Підприємці зможуть подати декларацію в один клік, а система автоматично її перевірить і зареєструє.
Планується, що із жовтня запровадять можливість отримання електронного висновку для продовження строку розрахунків за експортно-імпортними операціями, який раніше можна було отримати лише в паперовій формі.
Мінекономіки має намір повністю оцифрувати видачу дозволів і ліцензій, зокрема для туроператорів, ветеринарів, обігу наркотичних засобів та освітньої діяльності. 100% дозволів та ліцензій планують зробити доступними в електронному форматі, скоротивши час обробки заявок до одного дня.
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що за словами віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, система автоматично перевірятиме документи, завантажені користувачем, і якщо все в порядку, дозвіл або ліцензія будуть видані за кілька хвилин. У разі виявлення ризику, заяву розгляне представник держоргану, а рішення надійде протягом 10 днів.
Також ми розповідали про те, що українці зможуть редагувати свої місце проживання у застосунку "Дія".
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