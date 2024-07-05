ua en ru
Пт, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На порталі "Дія" з'являться нові послуги

Україна, П'ятниця 05 липня 2024 18:14
UA EN RU
На порталі "Дія" з'являться нові послуги Фото: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Уряд дав старт проєкту "єДозвіл", який дозволить отримувати ліцензії та дозволи для бізнесу просто на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

Федоров пояснив, що раніше, щоб отримати ліцензію, треба було їхати в установу, витрачаючи на це час, однак тепер з "Дією", за його словами, все буде набагато простіше й без корупційних ризиків.

"Підприємці зможуть зручно в кілька кліків через портал "Дія" подавати документи, відновлювати чи анулювати ліцензії, відстежувати прогрес в обробці документів, оплачувати адмінпослуги чи подавати скарги", - розповів міністр.

За його словами, вже на першому етапі будуть доступні ліцензії та декларації у сфері охорони праці, а з вересня можна буде отримати ліцензію на ветеринарну діяльність. Перелік сфер і послуг поступово розширюватиметься.

На порталі &quot;Дія&quot; з'являться нові послуги

"Як це буде на ділі. Умовно, ви хочете почати ветеринарну практику, але для цього потрібно отримати ліцензію від Держпродспоживслужби. Раніше треба було збирати заяву, копії потрібних документів і везти в Держпродспоживслужбу. Скоро це все можна буде зробити в кілька кліків на порталі "Дія", - появнив Федоров.

Міністр зазначив, що система автоматично перевірить документи, які користувач завантажить, і якщо все ок, за кілька хвилин видасть дозвіл чи ліцензію. Якщо система бачить ризик, заяву розгляне представник держоргану, в такому випадку відповідь буде протягом 10 днів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у "Дії" незабаром можна буде обрати сімейного лікаря та побачити медичні дані.

Крім того, Федоров розповідав, що українці зможуть редагувати дані про своє місце проживання у застосунку "Дія".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло Федоров Дія
NEWS
Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція