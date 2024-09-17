ua en ru
Вт, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні починає працювати "єДозвіл": які послуги стануть доступнішими для підприємців

Україна, Київ, Вівторок 17 вересня 2024 13:28
UA EN RU
В Україні починає працювати "єДозвіл": які послуги стануть доступнішими для підприємців Фото: Сервіси у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українські підприємці зможуть отримати необхідні для своєї роботи дозволи та ліцензії через застосунок "Дія" уже з 18 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки України Юлії Свириденко на заході "Економічна політика України. Відновлення під час війни".

Починаючи із 18 вересня в Україні працюватиме Єдина державна електронна система дозвільних документів (єДозвіл), яка дозволить підприємцям подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці онлайн через портал " Дія".

Нова система значно спрощує процес реєстрації декларацій, які раніше обробляли у Держпраці протягом 5 днів. Підприємці зможуть подати декларацію в один клік, а система автоматично її перевірить і зареєструє.

Планується, що із жовтня запровадять можливість отримання електронного висновку для продовження строку розрахунків за експортно-імпортними операціями, який раніше можна було отримати лише в паперовій формі.

Мінекономіки має намір повністю оцифрувати видачу дозволів і ліцензій, зокрема для туроператорів, ветеринарів, обігу наркотичних засобів та освітньої діяльності. 100% дозволів та ліцензій планують зробити доступними в електронному форматі, скоротивши час обробки заявок до одного дня.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що за словами віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, система автоматично перевірятиме документи, завантажені користувачем, і якщо все в порядку, дозвіл або ліцензія будуть видані за кілька хвилин. У разі виявлення ризику, заяву розгляне представник держоргану, а рішення надійде протягом 10 днів.

Також ми розповідали про те, що українці зможуть редагувати свої місце проживання у застосунку "Дія".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
NEWS
Страта військовополоненого мечем. Офіс генпрокурора розпочав розслідування
Страта військовополоненого мечем. Офіс генпрокурора розпочав розслідування
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією