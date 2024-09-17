В Украине начинает работать "єДозвіл": какие услуги станут доступнее для предпринимателей

Украинские предприниматели смогут получить необходимые для своей работы разрешения и лицензии через приложение "Дия" уже с 18 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первой вице-премьер-министра - министерки экономики Украины Юлии Свириденко на мероприятии "Экономическая политика Украины. Восстановление во время войны".

Начиная с 18 сентября в Украине будет работать Единая государственная электронная система разрешительных документов (єДозвіл), которая позволит предпринимателям подавать декларации соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда онлайн через портал "Дия".

Новая система значительно упрощает процесс регистрации деклараций, ранее обрабатываемых в Гоструде в течение 5 дней. Предприниматели могут подать декларацию в один клик, а система автоматически ее проверит и зарегистрирует.

Планируется, что с октября введут возможность получения электронного заключения для продления срока расчетов по экспортно-импортным операциям, который раньше можно было получить только в бумажной форме.

Минэкономики намерено полностью оцифровать выдачу разрешений и лицензий, в частности, для туроператоров, ветеринаров, оборота наркотических средств и образовательной деятельности. 100% разрешений и лицензий планируется сделать доступными в электронном формате, сократив время обработки заявок до одного дня.